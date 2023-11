Arriva quella che a conti fatti possiamo considerare una vera e propria doccia fredda a proposito del Samsung Galaxy S24, almeno per quanto concerne il discorso della memoria RAM di cui dovrebbe essere dotata la versione base di questa serie. Già, perché dopo i rumors dei giorni scorsi, trattati anche all’interno del nostro magazine in merito ad un possibile passo in avanti sul versante hardware sotto questo punto di vista, occorre tornare coi piedi per terra. Per farvela breve, negli ultimi tempi aveva preso piede l’indiscrezione secondo cui anche questo modello, nel 2024, avrebbe fatto registrare un’evoluzione sulla voce in questione.

Doccia gelata per il Samsung Galaxy S24 sulla scheda tecnica: cosa sappiamo a proposito della memoria RAM ad oggi

Per quale motivo nel titolo del nostro articolo odierno parliamo addirittura di doccia fredda per il Samsung Galaxy S24 sulla memoria RAM? Secondo le ultime anticipazioni fornite da Ice Universe su Twitter, sembrerebbe che la variante più economica di questa serie resterà ad 8 8 GB di RAM, al contrario di quanto si era vociferato non molto tempo fa. Sostanzialmente, a detta della fonte il Galaxy S24 Plus avrà una variante con 12 GB di RAM, ma la sua versione entry-level utilizzerà comunque i soli 8 GB di RAM.

Ugualmente insolita, poi, la scelta del produttore coreano a proposito del Samsung Galaxy S24 Ultra, che a detta della fonte verrà comunque presentato sul mercato ad inizio annocon 8 GB di RAM nel modello entry-level e 12 GB di RAM con specifiche superiori. Insomma, in base al budget a disposizione si potrà scegliere su quale soluzione puntare, come avviene con gli iPhone in merito alla memoria interna.

Se le notizie riportate oggi dovessero essere confermate, non sarebbe certo una buona notizia per chi è propenso ad acquistare la versione standard del Samsung Galaxy S24, essendo fermi ad 8 GB di RAM da troppi anni. A maggior ragione, valutando che l’intelligenza artificiale integrata oggi come oggi richieda sempre più memoria. Cosa vi aspettate?