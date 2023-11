Ci risiamo, anche oggi 30 novembre si registrano problemi NoiPA per chi tenta l’accesso alla piattaforma. Come in tanti sapranno tuttavia, è già da ieri 29 novembre che si manifestano delle anomalie concrete e in molti non riescono ad effettuare il dovuto login con lo SPID o pur riuscendo ad identificarsi, non visualizzano sul portale pubblico le dovute informazioni.

La prima cosa da dire è che di certo (dietro gli attuali problemi NoiPA) ci siano i numerosi accessi degli utenti al sito pubblico. Proprio in queste ore, tanti dipendenti pubblici (del mondo della scuola e non solo) tentano l’accesso al portale per la verifica del loro cedolino riferito allo stipendio o alla pensione. In questo periodo dell’anno cruciale non solo per la mensilità corrente ma anche per la tredicesima, è normale che gli accessi contemporanei al servizio siano moltissimi. Peccato tuttavia che, come è ormai ovvio, il sistema non sia in grado di sostenere la situazione e mostri delle anomalie fin troppo evidenti.

Nati nella giornata di ieri, i problemi NoiPA persistono (quasi nelle stesse modalità) anche nella giornata odierna. Gli errori si manifestano al momento dell’accesso con SPID (anche di provider diversi): in questi casi è il login ad essere completamente inibito con la visualizzazione di errori di diverso tipo. In alternativa, può accadere che il login alla piattaforma vada a buon fine ma poi non si riesca a visualizzare alcuna sezione del portale o anche specifiche schede interne all’area riservata.

Quello che possiamo ipotizzare, tuttavia, è che nelle prossime ore si proceda ad un lento ritorno alla normalità del servizio. Per questo motivo, l’ideale sarebbe attendere con pazienza, magari puntando al momento opportuno in cui il traffico verso il portale diminuirà e tutti i correlati errori di accesso saranno superati. Lo scopriremo nel prosieguo della giornata.

