Va in onda la seconda puntata di Noi Siamo Leggenda, la nuova serie tv di Carmine Elia (Sopravvissuti, Mare Fuori). Stasera, 29 novembre, ci sono due nuovi episodi.

Un racconto di formazione che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società – la nostra – e di una parentesi della vita – l’adolescenza – in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri.

Si comincia con l’episodio 2×03, di cui vi riportiamo la sinossi:

A seguire, l’episodio 2×04:

Sui social di tutta la scuola gira un video esplicito di Sara che, distrutta dalla vergogna, nega di esserne responsabile e si ritira in solitudine. Viola scopre il potere di Massimo e lo incoraggia a usarlo per uscire dalla miseria in cui vivono. Attratto dalla ragazza, Massimo la asseconda. Jean confida il suo segreto a Greta. Infine, Simona scopre qualcosa di estremamente sconvolgente…