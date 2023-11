Qualora foste intenti a cambiare smartphone e foste in cerca di un device di punta Android e del marchio Samsung, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’offerta su Amazon del bellissimo Samsung Galaxy Z Flip5 5G, pieghevole dotato di tante funzioni smart e innovative. Il dispositivo lo porterete a casa sfruttando uno sconto del 28% al prezzo di 899 euro (invece di 1249 euro di listino), in versione italiana, con caricatore incluso e nel fantastico colore Mint. Lo smartphone è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è senza costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, il reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, opzione disponibile fino al 29 dicembre 2023.

Il Samsung Galaxy Z Flip5 5G esegue il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia utente One UI 5.1.1; è resistente ad acqua e polvere con grado IPX8, il suo design convince, è dotato di un ottimo touch and feel, e i materiali di cui è composto sono armor aluminium e vetro. Il pieghevole sfoggia un display interno Foldable Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con una risoluzione di 1080 x 2640 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, HDR10+, 1200nits (peak); mentre il display esterno è un Super AMOLED da 1,9 pollici con risoluzione 260 x 512 pixel. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4nm), abbinato a 8GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione e scheda grafica Adreno 740. Per quanto riguarda l’autonomia, il device integra una batteria da 3700mAh con caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica ultra-rapida in poco tempo.

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy Z Flip5 offre sul retro una configurazione a doppia fotocamera, composta da un sensore principale con OIS da 12MP (f/1.8), che registra video in 4K a 60fps, ed un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2); davanti, la fotocamera è da 10MP (f/2.2), in grado di registrare video in FullHD a 30fps. Come connettività, il dispositivo offre 5G, dual SIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC e GPS.

