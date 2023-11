Il rallentamento delle vendite di smartphone registrato negli ultimi due anni ha contribuito ad un calo della domanda di componenti per i sensori di immagine CMOS (CIS). Tuttavia, mentre il mercato si riprende per la prima volta in due anni, il colosso di Seul, uno dei principali fornitori di componenti CIS del mercato mobile, ha riscontrato una domanda sufficientemente elevata, tale da aumentare i prezzi. Stando a quanto riportato da “SamMobile“, oggi il produttore sudcoreano ha emesso un avviso relativo all’aumento dei prezzi dei componenti CIS ai suoi clienti in Cina. Si dice che i distributori, tra cui Qingya e Supreme, trarranno vantaggio da questo cambiamento. Secondo il rapporto, nel primo trimestre del 2024 il prezzo medio dei componenti dei sensori di immagine CMOS aumenterà del 25%. Alcuni singoli componenti CMOS costeranno fino al 30% in più.

Negli ultimi anni, secondo quanto riferito, la domanda di componenti per sensori di immagine CMOS è diminuita, in proporzione al rallentamento delle vendite di smartphone. Tuttavia, per la prima volta in due anni, il mercato degli smartphone ha registrato una ripresa nel mese di ottobre e le vendite dei telefoni sarebbero in aumento. Secondo i media cinesi, questo aumento delle vendite di smartphone ha direttamente migliorato la domanda dei componenti CIS, spingendo il colosso di Seul ad aumentare i prezzi per il 2024.

Tuttavia, il recente rapporto suggerisce che gli aumenti dei prezzi dei componenti del sensore di immagine riguardano principalmente le unità con risoluzioni da 32MP e superiori. È da determinare se questo cambiamento influenzerà anche i prezzi dei telefoni Galaxy di Samsung dotati di fotocamere da 32MP o superiori. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com