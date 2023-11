Può essere ancora consigliabile acquistare l’iPhone 14, dispositivo dello scorso anno di stampo Apple che si ritrova sicuramente ad un prezzo più vantaggioso su Amazon. L’offerta odierna è infatti una delle più interessanti e da tenere sott’occhio se si ha intenzione di acquistare un iPhone ad un prezzo più basso e con un comparto tecnico che risulta comunque essere di ultima generazione. Il modello presente in offerta quest’oggi su Amazon si ritrova nella colorazione Mezzanotte e con 128GB di memoria interna.

Torna caldo l’iPhone 14: di nuovo prezzo basso su Amazon a pochi giorni dal Black Friday

Altra offerta allettante, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Quello che si nota immediatamente è il 15% di sconto applicato sul prezzo precedente di 879 euro, ciò significa che questo iPhone 14 può essere acquistato alla cifra di 749 euro. Un bel risparmio da tenere in considerazione, anche perché parliamo di un prodotto Apple non così datato e che difficilmente si svaluta con il passare degli anni. Tale device può tranquillamente competere gli ultimi top di gamma presenti in circolazione, sta ora a voi decidere se l’offerta può fare al caso vostro.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Ricordiamo come ci sia disponibilità immediata su Amazon, con spese di spedizione gratuite e nel giro di pochi giorni questo iPhone 14 arriverà direttamente nelle vostre case. Chi non può permettersi di spendere l’intera cifra in un’unica volta, Amazon consente anche il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa totale nel tempo. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo iPhone 14, ecco che ritroviamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Il processore è un A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Il sistema fotocamere è più evoluto, con scatti più belli in ogni condizione di luce e chiaramente si può contare sulla modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e sulla modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine la batteria dura tutto il giorno e consente fino a 20 ore di riproduzione video.

