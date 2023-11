In questo mercoledì 29 novembre non funziona NoiPA a dovere per coloro che vogliono accedere al sito della pubblica amministrazione per controllare il cedolino del loro stipendio o anche della loro pensione. I disservizi sono di scena proprio nel periodo finale del mese in cui in tanti avrebbero proprio la necessità di accedere alle informazioni personali molto importanti.

I problemi odierni sono riferibili, in modo particolare, al sito NoiPA e non all’applicazione mobile dello stesso servizio per i dispositivi Android o per gli iPhone. In che modo non funziona NoiPA in queste ore? Leggendo tra i commenti degli utenti impattati dalle anomalie, apprendiamo che una sezione del portale in particolare mostra degli errori. Entrando nell’area personale, è la fondamentale scheda Servizi a non essere accessibile, quella cioè che consente proprio di visionare il cedolino dello stipendio o anche quello della pensione.

I problemi attuali del servizio pubblico potrebbero essere legati ad un intenso traffico sui server dedicati della PA. Come già riferito, è in questi giorni che in tanti si riversano sulla piattaforma per verificare la loro situazione. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito al disservizio odierno tuttavia: anche se non funziona NoiPa, ed è in particolare il sito della piattaforma a mostrare delle anomalie, non ci è stato comunicato ancora quali potrebbero essere i tempi di ripristino del servizio.

Per chiunque si imbatta proprio oggi negli errori fin qui evidenziata e abbia urgenza di verificare il proprio cedolino dello stipendio o della pensione, è giusto segnalare un canale di contatto con il servizio per ottenere il giusto supporto. Per chi NoiPA non funziona correttamente oggi ma anche in altre situazioni, il consiglio utile è quello di contattare il numero telefonico 06.85960180. Ad ogni modo, la speranza è che la situazione rientri velocemente per assicurare a tutti le funzioni del portale.

