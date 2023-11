Lui e Sofì, duo amatissimo del pubblico più giovane e ultra seguito sulle varie piattaforme web, tornano nel palazzo che li ha visti protagonisti in Me contro Te – La famiglia reale, per la seconda stagione che debutterà su Prime Video il prossimo 20 dicembre.

Dopo il loro avventuroso viaggio in giro per il mondo, Sofì e Luì ritornano al palazzo reale in compagnia dei vivaci nipoti della regina. Emma, con la sua irriverente personalità, continua a disprezzare tutto ciò che ha a che fare con il mondo dei reali, divertendosi a scatenarsi con la sua batteria. Nel frattempo, Tronaldo è sempre più immerso nelle sue partite a bocce con gli amici anziani, mentre Divina ha brillantemente realizzato il suo sogno di diventare un’influencer famosa. Nel castello fanno il loro ingresso anche Irene, l’assistente di Divina, una ragazza dolce e gentile appassionata di fumetti, e Milo, aiuto cuoco simpatico e pasticcione.

I Me contro Te sono Luigi Calagna e Sofia Scalia. La serie, Prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video, è diretta da Gianluca Leuzzi.

