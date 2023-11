Le co-conduttrici di Sanremo 2024? Le svela Amadeus al tg1 delle 20.00 di mercoledì 29 novembre. Chi ci sarà con lui sul palco nelle cinque serate festivaliere?

Il direttore artistico e presentato di Sanremo, ospite al tg1, pronuncerà i nomi delle donne con lui sul palco a febbraio per la prossima edizione del Festival. Per Amadeus, quella del 2024 sarà l’ultima con la sua guida. Per l’occasione, il direttore artistico ha pensato a una co-conduzione con il coinvolgimento di tutti i cantanti in gara.

Sappiamo già, infatti, che, nelle prime due serate del Festival, tutti saranno chiamati a presentare la serata. Chi si esibirà nella seconda serata del Festival, la prima sarà alla co-conduzione e viceversa. Ma non solo questo: oltre ai cantanti, arrivano alla co-conduzione altre figure, annunciate il 29 novembre.