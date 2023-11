Sta circolando un nuovo tentativo di truffa camuffato da finto SMS Youalert con mittente Banco BPM. Il raggiro è servito in questa ultimissima parte di novembre e rischia, come sempre, di mietere numerose vittime tra le persone meno informate o comunque preoccupate della speciale (quanto farlocca) comunicazione in arrivo sul telefono.

La nuova truffa va attentamente esaminata per comprenderne la strategia e dunque starne alla larga. Lo specifico SMS Youalert si riferisce ad un presunto accesso all’area personale della propria banca. Un login non autorizzato mette di certo in allarme le ignare vittime che potrebbero essere ben spinte a verificare la loro situazione. Qui si annida il vero pericolo: nella nota si invita l’utente a visitare un finto collegamento al sito del Banco BPM che altro non è che un clone quasi perfetto della piattaforma di home banking, ma nulla a che vedere col portale autentico e sicuro.

Quali pericoli si corrono cedendo alla nuova truffa? Il raggiro si cela proprio sul sito truffaldino collegato all’ultimo SMS Youalert. Sul collegamento fake, il cliente del Banco BPM o di altro istituto sarà spinto a compilare un form con dati altamente sensibili, quelli di accesso alla sua area riservata. Una volta forniti, questi dati finiranno in un database gestito da cyber criminali e utilizzato per mettere a punto azioni illegali. Le nuove vittime potrebbere subire dunque ammanchi ai loro conti, prendere coscienza di azioni non autorizzate compiute a loro insaputa.

Non è la prima e non sarà neanche l’ultima volta che SMS di questo tipo giungono sui telefoni degli italiani. L’unico modo per proteggersi dall’inganno è quello di non dare alcun peso al messaggio ricevuto, cancellarlo subito e non seguire mai alcun collegamento proposto nelle comunicazioni fraudolente.

