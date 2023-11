Sono segnali estremamente incoraggianti, quelli che stanno arrivando dal mercato mobile per il Samsung Galaxy S23 in questi mesi, considerando che il produttore coreano sta facendo decisamente meglio in termini di vendite rispetto a quanto avvenuto nell’anno precedente con il suo predecessore. Complici anche alcune offerte allettanti, come quella che abbiamo avuto modo di esaminare pochi giorni fa sul nostro magazine in occasione del Black Friday, l’impatto avuto sul mercato da questa serie è stato decisamente più interessante se confrontato con quello del Samsung Galaxy S22.

Ottimo impatto del Samsung Galaxy S23: il top di gamma sta battendo il Galaxy S22 non di poco sulle vendite

Grazie ad un recente report fornito anche da SamMobile, più in particolare, possiamo sottolineare come il Samsung Galaxy S23 stia battendo il Galaxy S22 di parecchio sulle vendite. Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge attraverso una ricerca di mercato che le vendite del Galaxy S23 siano state del 23% superiori rispetto alla serie precedente. I tre prodotti di questa serie, infatti, nel periodo di nove mesi dal lancio sul mercato ad oggi avrebbero raggiunto 25,06 milioni di unità piazzate sul mercato, con un incremento di quasi 5 milioni di dispositivi commercializzati con il Samsung Galaxy S22 nel medesimo arco temporale del 2022.

A fare la differenza è stato soprattutto il Samsung Galaxy S23 Ultra, trattandosi a conti fatti del modello più venduto della gamma, se pensiamo che questi prodotti hanno raggiunto la soglia di 11,63 milioni di unità. Bene anche il Samsung Galaxy S23 “base”, visto che il device meno evoluto dal punto di vista hardware della serie in questione ha raggiunto cifre di vendita che ammontano a 8,91 milioni di unità. Infine, le ultime ricerche ci dicono che il Samsung Galaxy S23+ hanno raggiunto 4,52 milioni di unità.

Staremo a vedere dopo Natale quali saranno le statistiche aggiornate dei vari Samsung Galaxy S23, rispetto al Galaxy S22.

