L’artista più ascoltato al mondo su Spotify nel 2023 è stato annunciato oggi e si aggiudica il riconoscimento Spotify’s Global Artist del 2023: è Taylor Swift, popstar multiplatino che ha festeggiato con un nuovo brano.

Così Taylor Swift festeggia il suo nuovo traguardo. Esce You’re Losing Me (From The Vault) nel giorno in cui Spotify la incorona come l’artista più ascoltata in assoluto nel mondo.

Oggi Spotify ha svelato l’appuntamento più atteso dell’anno della piattaforma, il “Wrapped 2023” per scoprire gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati in streaming quest’anno.

Taylor Swift ha recentemente ottenuto 10 Billboard Music Awards e su Spotify ha raggiunto i 26,1 miliardi di streaming, a partire dal 1° gennaio 2023. Questi numeri le consentono di classificarsi come l’artista più ascoltata al mondo su Spotify.

Qualche altro numero? Nel 2022 il suo album “Midnights” è stato il secondo album più ascoltato in tutto il mondo, mentre il suo album “Lover” del 2019 è stato il settimo, entrambi certificati disco di platino in Italia.

Taylor Swift ha celebrato questo nuovo successo pubblicando l’inedito “You’re Losing Me (From The Vault)” e ha ringraziato tutti tra l’incredulità. Su Instagram ha scritto:

“Um ok, questo è reale?? Volevo solo dire a chi quest’anno ha ascoltato la mia musica, ovunque nel mondo, grazie. Essere nominata Global Top Artist di Spotify nel 2023 è davvero il miglior regalo di compleanno/festività che poteste farmi. Quest’anno ci siamo davvero divertiti in tour. Dite sul serio? Quindi stavo cercando di pensare a un modo per ringraziarvi, e molti di voi mi hanno chiesto di pubblicare “You’re losing Me (From The Vault)” … Quindi eccoci qui! Ora potete finalmente ascoltarla OVUNQUE“.