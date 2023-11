Manca ancora tanto alla partita, ma diversi tifosi si stanno già ponendo delle domande in merito all’uscita dei biglietti di Genoa-Inter. Un match molto importante per il vertice della classifica, con un probabile sold out atteso a Marassi. Già, perché oltre al grosso seguito per i padroni di casa, tornati in Serie A non come una comparsa, ma per lasciare il segno, la sensazione è che ci sarà un’ondata di sostenitori nerazzurri all’interno dell’impianto. Prova ne è il fatto che per la sfida con la Lazio del 17 dicembre ci sono già tante richieste di informazioni, stando a quanto raccolto nei giorni scorsi.

Cosa aspettarsi sui biglietti di Genoa-Inter del 29 dicembre: previsioni su quanto escono

Il fatto stesso che vi siano domande sui social a proposito dei biglietti di Genoa-Inter, nonostante la partita sia in programma tra un mese esatto (calcio d’inizio venerdì 29 dicembre, in prima serata), la dice lunga su quella che sarà la risposta del pubblico nel momento in cui sarà aperta la vera e propria commercializzazione dei ticket. Cosa aspettarsi sotto questo punto di vista? Il Genoa, a differenza di altri club di Serie A, non si muove con largo anticipo, motivo per il quale saremo costretti a portare pazienza nel corso delle prossime settimane qualora si intenda procedere con la transazione.

Tradotto, ritengo che difficilmente verrà avviata la vendita dei biglietti di Genoa-Inter prima di metà dicembre. Come sempre avviene in questi casi, ci sarà prima un annuncio ufficiale da parte del club gialloblu, poi la fase dedicata ad abbonati, prima di procedere con la vendita libera. Per quest’ultima, è probabile che i tifosi avranno a disposizione circa dieci giorni per procedere, stando però attenti all’insidia del sold out che verrà raggiunto con ogni probabilità per questa partita.

Insomma, stanno arrivando giornate intense per coloro che sono interessai ai biglietti di Genoa-Inter.

