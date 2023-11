Si susseguono da ore delle voci strane e del tutto infondate a proposito di Daniele De Martino morto per incidente, stando a quanto ho avuto modo di raccogliere sui social. Come sempre più spesso sta accadendo negli ultimi tempi, infatti, su TikTok si parla di personaggi più o meno famosi passati a miglior vita senza alcuna ragione. E, soprattutto, senza alcuna fonte autorevole alle spalle. Ci si imbatte in questo modo nelle più classiche fake news, anche se con modalità differenti rispetto al passato, visto che ad esempio con Michael Schumacher alcune settimane fa tutto è nato da titoli fuorvianti.

Ancora fake news sparse sui social a proposito di Daniele De Martino morto per incidente oggi

Come stanno le cose? Provando a ricostruire i fatti e come siano andate le cose in questi giorni, effettivamente si capisce bene come sia nata la bufala. Tutto nasce da un video pubblicato su TikTok, con musica “emotivamente intensa” e con testo in cui si parla a conti fatti di Daniele De Martino morto in seguito ad un incidente. Trattandosi di un pubblico molto giovane e poco esperto su queste dinamiche comunicative pessime, in tanti hanno dato per scontato che la notizia fosse vera. Le cose non stanno così, come ho avuto modo di constatare questo martedì tramite altri siti.

Una lezione per tutti, affinché si dia il giusto peso a tematiche del genere. Quando ci si imbatte in post del genere, infatti, è opportuno approfondire il tutto, cercando riscontri sui siti italiani più autorevoli. In mancanza di articoli chiari e soprattutto da fonti autorevoli, siate sempre molto diffidenti. In questo caso, infatti, si scopre rapidamente che il cantante sia in realtà molto attivo sui social, smentendo in modo indiretto tutti i rumors trapelati di recente.

Insomma, nessun timore, in quanto non ci sono riscontri in merito alle indiscrezioni su Daniele De Martino morto per un incidente stradale.

