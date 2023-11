Gli sticker WhatsApp si apprestano ad essere disponibili per tutti all’interno dei canali del servizio di messaggistica. Una nuova beta messa a punto dagli sviluppatori mostra proprio questa nuova funzione: gli adesivi potranno essere condivisi anche nelle chat unidirezionali tanto in voga negli ultimi tempi, ossia proprio i canali rappresentativi di organizzazioni, società private, enti pubblici, soggetti dell’informazione e molto altro ancora.

Non tutti possono ancora utilizzare gli sticker WhatsApp all’interno dei canali ma questa novità era apparsa nei giorni scorsi nella beta Android del servizio disponibile sul Play Store. Oggi, al contrario, la stessa implementazione è di scena su WhatsApp beta per iOS 23.24.10.72, dunque è a disposizione per i tester in possesso di un iPhone. Come visibile nell’immagine di apertura articolo pubblicata dall’informatore WABetaInfo, ora l’icona degli adesivi compare accanto a quella delle GIF, come ulteriore strumento da utilizzare nei canali appunto, insieme agli altri contenuti proposti.

Trattandosi di una novità solo in beta ora disponibile sia per i dispositivi Android come per gli iPhone, bisognerà attendere ancora un po’ prima che la funzionalità diventi effettiva. Questo perché gli sviluppatori dovranno testare bene tutte le opzioni relative agli adesivi per assicurarsi che nelle chat non siano responsabili di alcun bug o anomalia.

Pure con gli sticker WhatsApp, i canali si accingono a diventare sempre più importanti all’interno del servizio di messaggistica. Oltre a notizie, annunci, contenuti video, audio e link, ora con gli adesivi si potrà dare un tocco di originalità alle chat, magari per trasmettere particolari emozioni. Gli iscritti potranno dunque godere anche di questo surplus. Anche con questa ulteriore integrazione, Meta tende a colmare il divario (per questa specifica funzione) con Telegram, visto che proprio i canali della concorrenza sono in uso da anni e hanno raggiunto un livello di perfezione considerevole.

