C’è un prezzo davvero molto interessante su Amazon per il Samsung Galaxy S22 nero da 128GB di memoria interna, un’offerta da cogliere al volo se si ha intenzione di avere tra le mani un dispositivo Android con un ottimo comparto tecnico. Non è un prodotto di ultima generazione, ma questo Samsung Galaxy S22 ha tutte le carte in regola per continuare ad attirare gli utenti, grazie anche al prezzo che risulta essere ancora più conveniente nella giornata di oggi.

Interessante proposta per il Samsung Galaxy S22 a prezzo più che favorevole su Amazon

Nuova offerta, dunque, dopo quella trattata la scorsa settimana. Su Amazon è possibile assistere ad uno sconto dell’11% applicato sul prezzo precedente di 538,99 euro, arrivando al costo finale di 480 euro. Parliamo di una delle cifre più basse viste fino ad ora per questo Samsung Galaxy S22 su Amazon e per questo l’occasione bisogna coglierla assolutamente al volo. La disponibilità è immediata sul famoso sito di e-commerce e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di pochi giorni questo dispositivo Android arriverà nelle vostre case.

Tra l’altro grazie a Cofidis si ha anche la possibilità di pagare a rate questo Samsung Galaxy S22, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter avere tra le mani tale top di gamma. Anche Amazon lo consiglia come scelta di giornata. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S22 siamo di fronte ad un dispositivo avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e protetto dal vetro Gorilla Glass Victus Plus. Dal punto di vista hardware spicca il processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Parliamo di uno smartphone Android Dual SIM e con una batteria da 3700 mAh. Infine il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S22 fa le va su un triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 10 megapixel. A voi la scelta finale.

