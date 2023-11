Hazbin Hotel, serie animata dedicata a un pubblico adulto, debutterà in streaming all’inizio del prossimo anno. Prime Video ha infatti annunciato il suo approdo sulla piattaforma di streaming il 19 gennaio del 2024. Svelato anche il primo teaser ufficiale.

La protagonista di Hazbin Hotel è Charlie Morningstar, principessa dell’Inferno, incaricata di ridurre il sovrappopolamento del suo regno riabilitando i demoni. Così decide di aprire un hotel attraverso cui le anime dannate possano trasferirsi in paradiso. In questo folle piano, la principessa non è da sola, ma può contare sull’aiuto di alcuni personaggi:

La grande amica di Charlie, Veggie

La stella del cinema per adulti, Angel Dust

Una potente entità chiamata Radio Demon

Hazbin Hotel – Cast

Hazbin Hotel, scritta, diretta e prodotta da Vivienne Medrano può contare su una colonna sonora d’eccellenza, che contiene canzoni, tra gli altri, di Sam Haft e Andrew Underberg. A prestare le voci ai protagonisti:

Erika Henningsen (Girls5eva) – Charlie

Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) – Vaggie,

Alex Brightman (The Blacklist)

Keith David (Rick and Morty)

Kimiko Glenn (The Goldbergs)

Blake Roman

Amir Talai (American Dad!)

Christian Borle (Smash)

Joel Perez (The Outs).

Tra le numerose guest star della serie troviamo:

Darren Criss (Glee) – San Pietro,

Jeremy Jordan (Supergirl) – Lucifer Morningstar

Daphne Rubin-Vega (New Amsterdam),

Patina Miller (Power Book III: Raising Kanan)

Jessica Vosk (Schmigadoon!).

Prime video ha già ordinato la seconda stagione.

Hazbin Hotel – Teaser

