Il dibattito non si è ancora chiuso: a pochi giorni dalla sua esclusione da X Factor, Morgan ritorna sull’argomento per ribadire la sua posizione. A questo giro Marco Castoldi lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Enrico Silvestrin per il suo format Silvestream.

X Factor, Morgan parla di cancel culture

Nel suo sfogo nel format di Enrico Silvestrin, Morgan punta il dito contro la tendenza a trattare solamente due argomenti, una sorta di monopolio tematico che cancellerebbe qualsiasi altro topic in ogni realtà, da quella virtuale dei social a quella mediatica in televisione. Le sue parole:

“Come me, tutte le persone in grado di dissenso e in grado di sostenere la propria idea culturale, filosofica, politica, sono cancellate, licenziate, allontanate dal sistema del politically correct, sistema che è la cancel culture, che è il nuovo modo di intendere l’esistenza dove c’è soltanto il problema di un pianeta da difendere e di identità razziali e sessuali da eccitare perché rivendichino dei loro diritti. Tutto il resto è cancellato, e soprattuto l’umanesimo è nemico di questo sistema”.

L’accusa contro i giornali

Ne ha per tutti, Morgan, anche per le testate sia online che cartacee. Va detto che dopo i fatti di X Factor, Morgan è stato duramente attaccato da Andrea Scanzi in un editoriale pubblicato su Il Fatto Quotidiano. Un caos che ha fatto quasi passare in sordina il nuovo singolo Sì, Certo L’Amore, che in tanti hanno stroncato. Morgan è convinto che “in realtà non ti importa nulla del nuovo singolo”, dice rivolgendosi a tutti i giornalisti in ascolto, bensì – sempre secondo Castoldi – è più importante stroncarlo come artista e come persona.

Le sue parole:

“Prendere le mie difese in una testata significa dichiarare guerra al direttore, perché in realtà ci sono organi di informazione che rappresentano concentrazioni economiche di interessi. Quelli parlano male di Morgan perché Morgan è il loro nemico pubblico“.

A proposito dell’esclusione dai programmi televisivi, dunque, dice:

“Il fatto che io sia stato cacciato da tutti gli ambiti in cui sono competente è sintomatico di quello che sto dicendo. Lo cacci perché sta mettendo in discussione il tuo assetto, ti sta dando del filo da torcere”.

Continua a leggere su optimagazine.com