C’è ancora un nodo da sciogliere per quanto riguarda i biglietti di Napoli-Inter, perché se da un lato la situazione è chiara per quanto concerne la tifoseria locale, con vendita iniziata puntualmente la scorsa settimana secondo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione tramite un altro articolo, al contempo ci sono dubbi inmerito al settore ospiti. I sostenitori azzurri faranno registrare un probabile sold out, essendoci al momento disponibilità solo nelle due curve inferiori, oltre alla Tribuna Posillipo dove i costi tendono inevitabilmente ad alzarsi.

Attenzione ai biglietti di Napoli-Inter ed allo sblocco del settore ospiti nelle prossime ore

Più complessa la situazione relativa ai biglietti di Napoli-Inter per i tifosi nerazzurri, in quanto le autorità dagli incidenti che costarono la vita ad un tifoso a dicembre 2018 vietano costantemente la trasferta al tifo organizzato. Discorso che vale per i match di San Siro, tanto quanto quelli al Maradona. Insomma, quasi sicuramente la trasferta di domenica prossima verrà vietata a tutti i residenti in Lombardia, per evitare che la Curva Nord ospite decida di recarsi nel capoluogo campano. Con tutto quello che ne consegue in termini di ordine pubblico.

Il problema, a questo punto, si pone per coloro che cercano ugualmente i biglietti di Napoli-Inter per il settore ospiti, essendo residenti in altre regioni. In questo caso, occorre attendere le disposizioni delle autorità che ufficializzeranno i provvedimenti e le limitazioni di cui parlavamo prima. Solo a quel punto sarà possibile avviare la vendita vera e propria anche in quello spicchio del Maradona. Quando ci saranno comunicazioni ufficiali in merito? Visti i tempi ristretti, dovremmo saperne di più tra oggi o al massimo domani.

Insomma, occhi aperti nelle prossime ore sui biglietti di Napoli-Inter per quanto concerne il settore ospiti.

