Android 14 è stato rilasciato ufficialmente da Google all’inizio di ottobre ed il colosso di Seul sta lavorando per adattare la nuova versione del sistema operativo ai dispositivi Galaxy dal mese di agosto. I proprietari dei telefoni di punta e di fascia media del produttore asiatico hanno potuto testare Android 14 tramite il programma beta One UI 6.0 in alcuni Paesi, e la società asiatica ha ora terminato lo sviluppo e iniziato ad implementare la versione finale di Android 14 con la One UI 6.0.

Nelle prossime settimane e mesi, la disponibilità dei grandi aggiornamenti Android e One UI si espanderà gradualmente a tutti i telefoni e tablet Galaxy idonei ed a diversi Paesi in tutto il mondo. Per aiutarvi a tenere traccia di questi ultimi e per rendere più semplice scoprire se il vostro dispositivo ha ricevuto Android 14/One UI 6.0, abbiamo compilato l’elenco qui sotto: “Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, A73, A54, A34, A14 5G, M53, Tab S9/S9+/S9 Ultra e Tab S8/S8+/S8 Ultra“.

Come riportato da “SamMobile“, è bene precisare che la presenza di un dispositivo in questa lista non significa che l’aggiornamento sia disponibile per quel dispositivo in tutti i Paesi. Una volta che l’aggiornamento sarà attivo per il vostro telefono o tablet Galaxy, potrete scaricarlo via OTA dal menu “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Poiché si tratta di una nuova versione importante di Android e One UI, la dimensione dell’aggiornamento sarà di circa 2-3GB, quindi assicuratevi di avere una larghezza di banda sufficiente sul vostro piano dati mobile o di utilizzare una connessione Wi-Fi per il download. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

