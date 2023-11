Il Product Director di Xiaomi, Wang Teng Thomas, ha riferito oggi su Weibo che l’evento di lancio ufficiale del prossimo Redmi K70 Pro è previsto in Cina per il prossimo 29 novembre, in occasione del 10° anniversario di Redmi. Di recente, il colosso cinese degli smartphone ha rivelato il design e i dettagli del processore del modello Realme K70 Pro, e confermato i dettagli del display e del SoC del K70E. Adesso il sub-brand di Xiaomi ha svelato alcune specifiche chiave del prossimo Redmi K70 Pro, specialmente riguardanti il display super avanzato.

Il display del prossimo Redmi K70 Pro è dotato di un pannello OLED C8 2K di seconda generazione prodotto da TCL, che supporta un’enorme luminosità di picco di 4000nit, unica nel segmento, e una luminosità regolare di 700nits. Lo schermo offre aggiornamenti completi in diversi fattori come i colori, la frequenza di campionamento del tocco ed include soluzioni integrate per la cura degli occhi. Tra le diverse specifiche, troviamo anche un PWM Dimming ad elevata frequenza a 3.840Hz che garantisce che lo sfarfallio dello schermo sia ridotto a un livello minimo. Per implementare questo aspetto, Redmi ha collaborato con gli ospedali oculistici per creare soluzioni per la salvaguardia degli occhi. Il display dispone inoltre di varie tecnologie per migliorare la calibrazione del colore del pannello.

I rendering condivisi dal marchio confermano che il Redmi K70 Pro sarà dotato di una tripla fotocamera, di cui una principale Light Hunter 800 da 1/1.55 pollici con Pixel Binning a 2.0 µm da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-wide da 8MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x. Xiaomi conferma che la velocità dell’otturatore dello smartphone K70 Pro è stata migliorata. Infine, il Realme K70 Pro debutterà con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3: si tratta del terzo smartphone di Xiaomi a fornire questo tipo di processore.

