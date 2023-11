Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Mehdi si trova ancora in carcere ma, intorno a lui, Zeynep e gli altri stanno facendo di tutto liberarlo. L’unica soluzione affinché ottenga la libertà è quella di trovare 500 mila lire turche.

Dopo diversi sforzi, Mehdi riesce ad uscire di prigione grazie a un favore di Cengiz, che però, in cambio, gli chiede di gestire i suoi affari fuori dal carcere. Non meno importante è stata la difesa eccellente di Zeynep: ora per lui è tempo di una nuova vita come socio in affari di Cengiz.

Infine, Nermin si trasferisce nella sua vecchia casa e propone a tutte le donne di andare a vivere con lei. Peccato che nessuna vuole lasciare la casa che hanno sistemato insieme.

