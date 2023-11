Nelle più belle canzoni dei Killing Joke c’è tutta la storia dell’ondata post punk che investì l’Europa e il mondo dopo il caos post-77. Nati nel 1978 a Londra, i Killing Joke hanno mescolato rock, metal, industrial, elettronica e gothic, creando un sound originale e di riferimenti per tutti gli artisti che hanno riempito la scena internazionale nei decenni successivi.

Wardance (1980)

Il primo singolo estratto dal loro album di debutto omonimo è una denuncia alla follia della guerra e alla violenza della società. Wardance è caratterizzata da un ritmo incalzante, una chitarra tagliente e una voce urlata. Negli anni è diventata un inno per i movimenti pacifisti e anti-nucleari e ha influenzato molte band successive come i Nirvana, i Metallica e i Ministry.

Love Like Blood (1985)

Il secondo singolo estratto dal loro quinto album Night Time è una canzone che celebra l’amore come una forza vitale e inarrestabile. La canzone è caratterizzata da un sound più melodico e atmosferico, con una batteria elettronica, un basso pulsante e una chitarra eterea. Love Like Blood è diventata una delle canzoni più famose e apprezzate dei Killing Joke, raggiungendo il sedicesimo posto nella classifica britannica e il primo in Olanda.

Eighties (1985)

In Eighties, i Killing Joke criticano la superficialità e il consumismo degli anni ’80. La canzone è caratterizzata da un sound più aggressivo e dinamico, per questo Eighties è diventata una delle canzoni più rappresentative dei Killing Joke. Dopo il 1991 il brano è stato al centro di una controversia per la sua somiglianza con il riff di Come As You Are dei Nirvana, che Kurt Cobain ammise di aver preso in prestito.

The Death And Resurrection Show (2003)

Il primo singolo estratto dal loro decimo album omonimo, che segna il ritorno della formazione originale dopo 15 anni, è una canzone che esprime la rinascita e la trasformazione della band. La canzone è caratterizzata da un sound più contemporaneo e sobrio. The Death And Resurrection Show è diventata una delle canzoni più apprezzate dai fan e dalla critica, e ha vinto il premio come Miglior Singolo ai Kerrang! Awards 2003.

In Cythera (2012)

In Cythera, secondo estratto dal quindicesimo album MMXII, riflette sulla fine del mondo e sulla speranza di un nuovo inizio. La canzone è caratterizzata da un sound più melodico e pacato ed è considerata una delle più poetiche dei Killing Joke, definita “ballata apocalittica” .

