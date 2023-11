Al via stasera una delle serie televisive più attese della stagione 2023-24. Va in onda su Rai 1 alle 21:30 e in streaming su Rai Play “Il metodo Fenoglio. L’estate fredda”, con Alessio Boni nei panni del protagonista, il maresciallo Pietro Fenoglio, e la regia di Alessandro Casale (Un professore 2). Gli 8 episodi verranno trasmessi sul primo canale in quattro prime serate del lunedì, fino al 18 dicembre.



La trama della serie è ispirata ai libri di Gianrico Carofiglio, Il Maresciallo Fenoglio, che, attingendo alla sua esperienza da pubblico ministero in processi contro la criminalità organizzata, ha dato vita alla trilogia che ha riscosso un notevole successo editoriale.

Il metodo Fenoglio. L’estate fredda – Trama

A Bari, nell’inverno del 1991, si vivono giorni di tensione con l’incendio del Teatro Petruzzelli. Con i suoi metodi poco convenzionali, il maresciallo Fenoglio, in forza al Nucleo Operativo, indaga sull’omicidio di un usuraio.

Il Metodo Fenoglio. Una mutevole verità – Trama

Dopo la risoluzione del caso di omicidio, nonostante Fenoglio non sia completamente convinto della versione ufficiale dei fatti, il clima in città diventa incandescente per le frizioni che si scatenano tra il boss della malavita organizzata Nicola Grimaldi (Marcello Prayer) e il suo luogotenente Vito Lopez (Michele Venitucci). Il maresciallo è così chiamato a risolvere insieme i crimini “ordinari” e allo stesso tempo confrontarsi con le dinamiche della mafia barese.

Il Metodo Fenoglio – Cast

Il cast de Il Metodo Fenoglio è composto da volti noti della televisione italiana, che interpretano personaggi comunque di fantasia, nonostante il frequente riferimento a vicende realmente accadute: Ecco gli interpreti e i personaggi principali della serie:

Alessio Boni – maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio

– maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio Paolo Sassanelli – appuntato Antonio Pellecchia

– appuntato Antonio Pellecchia Giulia Bevilacqua – professoressa Serena Morandi, compagna di Fenoglio

– professoressa Serena Morandi, compagna di Fenoglio Giulia Vecchio – sostituto procuratore della Repubblica Gemma D’Angelo

– sostituto procuratore della Repubblica Gemma D’Angelo Michele Venitucci – Vito Lopez, criminale esponente della Società Nostra

– Vito Lopez, criminale esponente della Società Nostra Marcello Prayer – il boss Nicola Grimaldi, che in carcere assolda Lopez per dar vita a una nuova organizzazione criminale

