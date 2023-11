Tanto di cappello alla strategia di supporto software di Samsung in questa ultima parte dell’anno: l’aggiornamento One Ui 6.0 su Samsung Galaxy A14 è già realtà in queste ore, nella sua versione stabile: ben prima di quanto ci saremmo aspettati, ecco che anche un dispositivo economico come quello appena citato riceve proprio l’update tanto importante.

In questo mese di novembre, è toccato già ad un gran numero di dispositivi Samsung ricevere proprio l’aggiornamento dell’interfaccia Ona UI 6.0 ma si è trattato, in buona parte, di esemplari della fascia top di gamma (considerando però anche diverse eccezioni). Pure qualche altro Galaxy A è stato raggiunto dal rilascio in questione. ma non ci si aspettava certo l’adeguamento per un dispositivo così economico e popolare. Lo stupore nasce anche dal fatto che dispositivi blasonati come i pieghevoli Samsung Galaxy Fold 4 e Flip 4 sono ancora in attesa dello stesso rilascio: evidentemente, il produttore ha preferito accontentare una più ampia platea di clienti, considerando il gran successo di pubblico del dispositivo in questione.

L’aggiornamento è attualmente disponibile per il Galaxy A14 5G ma non ancora per la variante LTE dello stesso telefono. Sarà di certo solo questione di poco tempo. Ancora, la distribuzione è partita in terra asiatica, ma per il rilascio europeo e dunque italiano non dovrebbero esserci comunque una grossa attesa. Intanto, è giusto precisare che il firmware ora in circolazione è quello siglato come A146BXXU2CWK9 con un peso di circa 1,8 GB. L’ingombro più esiguo rispetto allo stesso pacchetto per dispositivi di punta è giustificato con la presenza di un numero più contenuto di funzioni, in quei casi in cui l’hardware del telefono non supporti determinate novità. Poco importa per i possessori del telefono, in ogni caso l’esperienza di utilizzo del telefono sarà completamente rinnovata con la nuova interfaccia e versione del sistema operativo.

