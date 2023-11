I conduttori del Prima Festival di Sanremo 2024? Adesso sono ufficiali.

Il prossimo Festival della Canzone Italiana comincia a prendere forma. Si terrà da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024 al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 e dovrebbe essere l’ultimo anno di Amadeus alla direzione artistica e conduzione della kermesse canora dedicata alla musica italiana.

Dopo l’annuncio del primo superospite e co-conduttore della prima serata, Marco Mengoni, il direttore artistico del Festival, Amadeus, ha svelato, durante la Milano Music Week, le nuove conduttrici del PrimaFestival. Saranno due donne alla guida della striscia televisiva che anticipa la diretta sanremese: Paola & Chiara.

Non saranno sole. Nelle vesti di inviati speciali ci saranno Mattia Stanga e Daniele Cabras. Il nome di Mattia Stanga, in effetti, era già emerso ma non era ancora ufficiale il suo ruolo al Prima Festival di Sanremo 2024.

I due nomi scelti sono due seguitissimi Tiktoker che affiancheranno le conduttrici, due importanti nomi della musica italiana che devono la réunion proprio a Sanremo. Paola & Chiara sono infatti state tra le sorprese del Festival di Sanremo 2023 e tornano adesso protagoniste della kermesse ma in altre vesti.

Saranno questi quattro i nuovi volti dell’anteprima che ha il compito di raccontare la kermesse da differenti punti di vista: il suo clima, le interviste ai protagonisti e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo. Già note le date degli appuntamenti televisivi con PrimaFestival: andrà in onda su Rai1 da sabato 3 febbraio a sabato 10 febbraio 2024, alle 20.30 per intrattenere il pubblico in attesa della diretta sanremese.