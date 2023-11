Terza puntata di Lea I Nostri Figli, nuova stagione della fiction con Anna Valle, nonché seguito di Lea Un Nuovo Giorno. Domenica 26 novembre va in onda un nuovo appuntamento con la serie di Rai1.

Lea I Nostri Figli parte con un salto temporale di tre anni. La relazione della protagonista con Arturo prosegue a gonfie vele, tanto da esser diventata una madre per la figlia di lui, Martina. Tutto viene rimesso in discussione quando si scopre che la ragazzina è stata contattata da una donna che dice di essere la sua madre biologica. Questo mentre in ospedale continua a lavorare fianco a fianco con Marco, ora padre separato di Gioia, avuta dalla collega Anna. Lea e Marco sembrano riavvicinarsi, mentre Arturo è alle prese con la registrazione di un disco all’estero e distratto da una affascinante produttrice musicale. Lea si troverà di fronte a un bivio. Dare un’altra possibilità ad Arturo, o capire che i sentimenti per Marco non sono mai svaniti?

Si parte con l’episodio 2×05 dal titolo Scelte:

I medici di Camilla valutano l’ipotesi di un trapianto di fegato. In quanto madre biologica, la candidata perfetta alla donazione è Sofia. La donna accetta immediatamente. Arturo, travolto dal senso di colpa, decide di tornare in Italia da Lea e Martina. Vedendo Favilla e Bruno interagire amichevolmente, Olga si ingelosisce.

A seguire, l’episodio 2×06 intitolato Amore che vieni, amore che vai:

Lea affronta le dolorose conseguenze del comportamento di Arturo. Dopo essere stata ferita, Valeria viene operata presso l’Ospedale Estense. Quanto accaduto la avvicina ulteriormente a Marco. Il test di compatibilità di Sofia per il trapianto di fegato ha esito positivo e i genitori di Camilla acconsentono a procedere con l’intervento. Anna torna a Ferrara per il suo corso di aggiornamento. Filippo fa ritorno in ospedale lamentando allucinazioni e affaticamento.

Nel cast di Lea I Nostri Figli troviamo: Anna Valle nei panni di Lea Castelli; Giorgio Pasotti è Marco Colomba; Mehmet Günsür è Arturo Minerva; Primo Reggiani è Pietro Verna; Daniela Morozzi è Rosa Gori in Nibbi; Manuela Ventura è Favilla Mancuso; Marina Crialesi è Olga Francesio; Rausy Giangarè è Michela Idiong; Cloe Günsür è Martina Minerva; Rosa Barbolini è Viola Parisi; Karim Ndiaye è Luca Idiong; Claudia Vismara è Claudia Maestro; Angela Curri è Sofia Mereu; Elena Sophia Senise è Camilla Alfano. New entry di stagione, Alan Cappelli Goetz nei panni di Bruno Linda, nuovo infermiere del reparto.

L’appuntamento con la terza puntata di Lea I Nostri Figli è per stasera dalle 21:30.

