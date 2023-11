Terra Amara va in onda domenica 26 novembre con i nuovi episodi. La soap, oltre a continuare la programmazione nella fascia pomeridiana dal lunedì al sabato, viene anche proposta di domenica sera.

Gli episodi in onda sono quelli della terza stagione, dove continuerà a tener banco il triangolo tra Zuleyha, Demir e Umit. Stasera saranno trasmessi ben tre episodi. Ecco le anticipazioni.

Fikret chiede un incontro a Zuleyha per discutere di una possibilità di pace tra lui e Demir, ma l’incontro è un tranello. Umit e Fikret, infatti, hanno un piano: fotografare la donna con Fikret e poi mandare le foto a Demir per distruggere la sua famiglia. Il piano viene sventato da Fekeli che, avvisato da Sevda, ferma Umit e bandisce Fikret da Cukurova. Nel frattempo, Zuleyha, ignara di tutto e convinta della buonafede di Fikret, incontra Sadi, il quale la mette al corrente di una scoperta fatta dai suoi uomini; comparando i gruppi sanguigni di Fikret, Musa e Adnan Yaman è emerso che Fikret sicuramente non è figlio di Musa, ma potrebbe esserlo di Adnan e che quindi, Demir e Fikret potrebbero davvero essere fratelli. Zuleyha informa Demir mandandolo su tutte le furie.

Mujgan convince Fikret a trasferirsi con lei in Germania. Intanto Demir informato da Fekeli della complicità fra Umit e Fikret, furioso si precipita dalla donna. Umit ammette ma si dice nemica di Fikret da quando si è innamorata di Demir. Lui non le crede e le intima di lasciare Cukurova. Umit sconvolta dall’incontro con Demir si sente bisognosa del sostegno di Fikret e cerca di trattenerlo, ma facendolo cade dalle scale e perde i sensi. Fikret fugge e Umit, trovata da Sermin e Fusun, viene portata in ospedale in coma. Rasit incolpevole dell’abbandono di minore imputatogli dalla ex moglie fa pace con Fadik. Demir sta per confessare a Zuleyha la storia avuta con Umit, ma irrompono i gendarmi che lo arrestano per il tentato omicidio della stessa.

Demir viene arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere Umit che è in ospedale, in condizioni critiche. Sevda, venuta a sapere che la figlia rischia di morire, corre in ospedale. Sermin e Fusan la vedono e cominciano a nutrire sospetti sul legame tra le due. Fekeli arriva in ospedale. Tornato poi a casa scopre che Mujgan è andata via con Fikret, portando con sé Kerem Alì.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 26 novembre dalle 21:30.

Continua a leggere su optimagazine.com.