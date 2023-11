Quando verranno annunciati i Big di Sanremo 2024? Adesso c’è la data e sappiamo che non manca molto. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 svelerà le sue carte a brevissimo, a dispetto che quanto inizialmente ipotizzato.

Si pensava infatti che per l’annuncio dei Campioni in gara si sarebbe atteso almeno metà dicembre. Amadeus, invece, sorprende tutti. I cantanti in gara a Sanremo 2024 verranno comunicati su Rai1 domenica 3 dicembre.

Resta confermato il tradizionale annuncio al Tg1 delle 13.30, appuntamento cardine di ogni edizione del Festival di Sanremo. Anche per l’edizione 2024, dunque, i cantanti in gara al Festival di Sanremo verranno comunicato nel corso dell’edizione del telegiornale. Conosceremo quindi la prossima settimana i Campioni di Sanremo 2024 scelti da Amadeus dopo un’attenta selezione dei brani presentati dagli artisti affermati.

Saranno in tutto 26 coloro che si esibiranno nella sezione unica di Sanremo 2024. La categoria delle Nuove Proposte è infatti stata eliminata dalla competizione di febbraio e i giovani si esibiranno a dicembre in una serata a loro dedicata in diretta dal Casinò di Sanremo.

Dei giovani selezionati, i 3 vincitori guadagneranno il diritto di partecipare alla gara insieme ai Campioni.

Nell’annuncio di Amadeus del 3 dicembre, saranno dunque 23 i Campioni enunciati, ai quali si aggiungeranno i 3 vincitori del circuito Giovani.

Intanto, si delinea l’elenco dei superospiti sul palco con Amadeus. Non solo i cantanti in gara saranno i co-conduttori della serata in cui non si esibiranno, sul palco con Amadeus ci sarà anche il vincitore uscendo: Marco Mengoni.

Come già anticipato, Mengoni sarà il co-conduttore e super ospite della prima puntata del Festival di Sanremo 2024, martedì 6 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico Amadeus da Fiorello a Viva Rai2!