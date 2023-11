In tanti in questi giorni si stanno già chiedendo quando escono i biglietti di Lazio-Inter, match in programma il prossimo 17 dicembre allo Stadio Olimpico. Sarà il posticipo di Serie A successivo all’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Cinque giorni prima, infatti, i nerazzurri si giocheranno a San Siro il primato contro la sorprendente Real Sociedad, mentre il mercoledì al Wanda Metropolitano i ragazzi di Sarri avranno una partita presumibilmente delicatissima contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Capiamo quando escono i biglietti di Lazio-Inter del 17 dicembre: massima attenzione al settore ospiti

Insomma, la sfida dell’Olimpico potrebbe essere condizionata da una certa stanchezza per le due squadre. In attesa di capire come ci arriveranno mentalmente e fisicamente, qualche previsione su quando escono i biglietti di Lazio-Inter del 17 dicembre possiamo avanzarla. Inevitabile una parentesi sul settore ospiti, in quanto come abbiamo osservato alcune settimane fa in occasione della partita allo Stadio Arechi con la Salernitana, il seguito da Roma in giù per i nerazzurri è sempre importante.

Conoscendo gli standard del club biancoceleste, ci sono buone probabilità che annunci ufficiali sui biglietti di Lazio-Inter possano essere diramati attorno all’Immacolata. O, comunque, entro la settimana antecedente all’evento. Lo stesso dovrebbe avvenire per il settore ospiti, visto che lo storico gemellaggio tra le due tifoserie dovrebbe in qualche modo allineare le tempistiche di vendita.

Più che probabile l’apertura della Curva Sud, al fine di ospitare i sostenitori nerazzurri che non riusciranno ad acquistare un ticket nell’adiacente settore ospiti. Uno spicchio verrà destinato quasi sicuramente a loro, come avvenuto a fine agosto 2022 con circa 10.000 nerazzurri presenti, mentre l’area restante dipenderà dalla risposta dei tifosi biancocelesti dopo l’apertura della vendita per i biglietti di Lazio-Inter.

