Sono questi i 12 finalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno per ottenere uno dei tre posti che li porterà al Teatro Ariston di Sanremo a febbraio, in gara con i Campioni del Festival.

La categoria delle Nuove Proposte è infatti cambiata: la competizione dei Giovani sai terrà a dicembre e i tre vincitori si uniranno ai 23 Campioni annunciati da Amadeus al TG1. Così, saranno in totale 26 gli artisti di Sanremo 2024.

Agli 8 finalisti di Sanremo Giovani si sono aggiunti i 4 nomi di Area Sanremo, selezionati tra i 20 finalisti della categoria.

La Commissione Musicale ha scelto DIPINTO, FELLOW, NAUSICA e OMINI, i cui nomi si aggiungono a quelli degli 8 artisti scelti dopo le audizioni dal vivo a Roma per il circuito Sanremo Giovani. In totale, i brani ascoltati tra i due contest, quello Rai e quello di Area Sanremo, sono stati 1323, in crescita rispetto allo scorso anno.



I dodici finalisti sono stati selezionati dalla Commissione musicale Rai presieduta dal Direttore Artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli. “Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante – dichiara il direttore artistico Amadeus. Un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi”.

Sanremo Giovani 2023 andrà in onda, in prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play dal Teatro del Casinò di Sanremo il 19 dicembre. Verranno svelati in quel momento i 3 artisti che si aggiungeranno al cast dei Campioni di Sanremo 2024.