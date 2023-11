Nome: Steven

Cognome: Basalari

Anno di nascita: 1992

Città: Brescia

Piattaforme: TikTok

Categoria: Imprenditore

Chi è Steven Basalari

Steven Basalari è un imprenditore e influencer noto per essere il proprietario della discoteca Number One di Brescia e per i suoi video virali su TikTok. Nato a Brescia, Steven ha ereditato la passione per il mondo della notte dal padre Mario, che nel 1978 ha fondato il Number One partendo da zero. Steven ha iniziato a lavorare nella discoteca a 18 anni, occupandosi di marketing e gestione. Nel 2018 ha rilevato la proprietà del locale, diventando il più giovane imprenditore del settore in Italia.

Steven Basalari non si limita a essere il re della movida bresciana, ma è proprietario di altre due discoteche, il Qi Clubbing e il Kacao, il ristorante Villa Desiderio con annesso bed&breakfast e vari terreni con cantina, che producono circa un milione di bottiglie di vino all’anno.

Steven Basalari ha raggiunto la fama anche sui social, dove conta quasi un milione di follower su Instagram e oltre un milione e mezzo su TikTok. Il suo motto è: “Ciao, sono Steven Basalari e sono il proprietario della discoteca Number One di Brescia”, con cui apre quasi tutti i suoi video. Nei suoi contenuti, Steven mostra la sua vita lussuosa e stravagante, le sue attività, i suoi consigli e le sue sfide.

Vita privata

Steven Basalari è una persona generosa e altruista, che devolve parte dei suoi guadagni in beneficenza, sostenendo cause umanitarie e ambientali. Secondo le indiscrezioni, Basalari sarebbe fidanzato con l’influencer Roberta Carluccio dopo una relazione con Ludovica Pagani.

Nel 2023 ha lanciato una sfida sui social: 10 mila euro per chiunque riesca a convincerlo con un progetto.

