Nel 1965 i Beatles erano davvero più famosi di Gesù, ma anche della Regina Elisabetta. Se ne accorse Wendy Hanson, collaboratore del manager Brian Epstein, quando telefonò all’ufficio pubbliche relazioni del prestigioso centro commerciale e si sentì dire: “Ma chi pensano di essere, questi giovani di Liverpool?”.

Il 25 novembre i Fab Four dovevano fare acquisti di Natale, ma visitare Harrods nella fascia oraria ordinaria e con la presenza di tutti gli altri avventori avrebbe scatenato il panico. Per questo Hanson afferrò la cornetta e propose all’addetta delle pubbliche relazioni di tenere aperti i grandi magazzini almeno per due ore dopo l’orario di chiusura. “Come dice? La Regina Elisabetta è venuta da noi nell’orario normale, chi pensano di essere questi giovani di Liverpool?”. Quindi Hanson spiegò alla donna che se i Beatles avessero visitato Harrods nell’orario di apertura al pubblico, anche la sua incolumità sarebbe stata a rischio. La rassicurò, dunque, dicendole che avrebbe garantito un certo preavviso con l’arrivo di poliziotti per mettere in sicurezza l’intera struttura.

La donna cambiò atteggiamento e acconsentì. I Beatles ebbero l’intero impianto di Harrods a loro disposizione per tre ore, durante le quali visitarono ogni reparto e giocarono con i gadget di Natale.

“È stata una meravigliosa serata fantasy. I ragazzi non potevano fare acquisti insieme da così tanto tempo che correvano dappertutto, soprattutto nel reparto dischi (ascoltando i loro dischi e quelli di altri gruppi nelle cabine di ascolto) e giocavano con tutti i gadget e i giocattoli”.

Così, anche per sole tre ore di privacy all’interno dei prestigiosi grandi magazzini di Londra, nel loro piccolo i Beatles scrissero un altro aneddoto importante della storia della musica. Erano ancora giovanissimi, eppure erano in grado di fermare un intero sistema al loro passaggio.

