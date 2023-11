Il connubio ormai consolidato tra Netflix e i documentari sportivi si arricchisce di un altro capitolo. “Under Pressure: la nazionale di calcio femminile USA” segue l’avventura della rappresentativa statunitense alla Coppa del Mondo 2023, esperienza iniziata con aspettative altissime, da campionesse in carica, ma culminata con una deludente eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svezia, dopo i calci di rigore.

Il mondiale australiano è stato il passo d’addio di due leggende del calcio femminile americano, Alex Morgan e Megan Rapinoe, che hanno annunciato il loro addio alle competizioni. Il torneo è però anche il trampolino di lancio dell’astro nascente Alyssa Thompson, 18enne esordiente in una competizione mondiale.

In questa docuserie la nazionale americana di calcio femminile cerca di conquistare il terzo titolo consecutivo tra sfide e trionfi al Campionato mondiale di calcio 2023. Sinossi ufficiale Netflix

La docu-serie Under Pressure: la nazionale di calcio femminile USA è una co-produzione Netflix con Time Studios, Words + Pictures e Togethxr. Diretta da Rebecca Gitlitz, produttrice esecutiva di Time Studios (30 for 30 Shorts, Olimpiadi estive 2012), è prodotta da Connor Schell (The Last Dance, OJ: Made in America, 30 for 30), con Mike Beck, Alexa Conway, Libby Geist, Rebecca Gitlitz, Ian Orefice, Jamie Patricof e Jessica Sherif. La serie sarà disponibile in streaming dal prossimo 12 dicembre.

