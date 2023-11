Ci sono significativi sconti iPhone durante il Black Friday Amazon oggi 24 novembre. A prima vista, il noto store non proporrebbe i prodotti Apple in vetrina, come protagonisti di speciali promozioni per il venerdì nero di questo 2023. Eppure, spulciando tra le varie offerte in corso, ce ne sono almeno 3 degne di nota con i melafonini più recenti e anche quelli della serie di due anni fa in forte ribasso, rispetto al loro costo di listino.

Partiamo dal più nuovo dei prodotti Apple, lanciato solo lo scorso settembre, l’iPhone 15. Il modello base di ultima generazione, nella sua versione da 128 GB e nella colorazione rosa molto apprezzata, è proposto al valore di mercato più basso di sempre (almeno finora). Per avere questo dispositivo, basterà infatti sborsare solo 869 euro, con uno sconto sensibile rispetto al prezzo di listino di 979 euro. Per essere precisi, tutte le altre versioni del modello (in altre colorazioni) non scendono per ora al di sotto degli 899 euro.

Offerta Apple iPhone 15 (128 GB) - Rosa DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Spazio anche agli iPhone 14 tra le offerte del Black Friday Amazon oggi di scena. Almeno al momento di questa pubblicazione, è disponibile, in effetti, la variante base della passata generazione (nel taglio di memoria di partenza di 128 GB) a 699 euro. Il valore attuale di mercato di 879 è un lontano ricordo, per non parlare del prezzo di listino di 1029 euro. A queste speciali condizioni, è possibile approfittare di tutte le colorazioni previste per l’esemplare del 2022.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - viola Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Per chi punta ad Apple durante questo Black Firday Amazon, un’altra interessantissima occasione è rappresentata dall’iPhone 14 Plus, nel raglio di memoria di 128 GB. Per avere lo specifico modello, non bisognerà sborsare più di 829 euro e siamo già ben distanti dal valore di listino di 979 euro attuale. Occhio però al fatto che, a queste speciali condizioni, viene proposta solo la variante azzurra del telefono.