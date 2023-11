Nome: Rosy

Cognome: Chin

Anno di nascita: 1985

Città: Milano

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Food blogger

Rosy Chin è una chef, imprenditrice e influencer di origini cinesi nata a Milano nel 1985. Rosy ha ereditato la passione per la cucina dai suoi genitori, che gestivano dei ristoranti cinesi nella città meneghina. Rosy ha frequentato la scuola alberghiera e si è specializzata nella cucina fusion, che mescola sapori orientali e occidentali.

Nel 2018 ha aperto il suo primo ristorante, lo Yokohama, che è diventato un punto di riferimento per gli amanti della gastronomia asiatica. Rosy è anche una food blogger per il sito Giallo Zafferano e una creator sui social, dove condivide le sue ricette e i suoi consigli di stile.

Rosy Chin ha avuto una vita privata non sempre facile, a causa dei suoi problemi con il cibo e con il suo peso. Rosy ha infatti dichiarato di aver sofferto di abbuffate compulsive e di aver raggiunto i 120 kg.

Grazie alla sua forza di volontà e al sostegno della sua famiglia, Rosy è riuscita a perdere 60 kg e a ritrovare la sua forma fisica e la sua autostima. Rosy è sposata dal 2018 con Paolo La Quosta, un ristoratore e imprenditore con cui gestisce il suo locale.

Nel 2023 Rosy Chin ha deciso di partecipare al Grande Fratello per mettersi alla prova e per mostrare il suo vero carattere. Rosy ha ricevuto il sostegno del pubblico che l’ha salvata da diverse nomination.

Quando si è presentata al reality ha descritto se stessa con queste parole:

“Mi definisco sempre troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi. Per me è stato molto difficile far convivere queste mie due culture”