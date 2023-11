Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda i residui biglietti di Inter-Real Sociedad con campagna Black Friday oggi. Già, perché se da un lato è interessante evidenziare che sia ancora possibile godersi dal vivo il match che assegnerà il primo posto nel girone di Champions League (dettaglio non secondario, considerando il fatto che le principali squadre europee dovrebbero concludere con il miglior piazzamento nei rispettivi gironi, con tutto quello che ne consegue in vista del sorteggio per gli ottavi di finale), al contempo sono dietro l’angolo interessanti occasioni commerciali per gli utenti.

Ci sono ancora biglietti di Inter-Real Sociedad con campagna Black Friday oggi: rilancio avvenuto avvenuto in mattinata

Altro match importante per i nerazzurri, dopo aver parlato di recente all’interno del nostro magazine della sfida in programma tra poco più di una settimana sul campo del Napoli di Walter Mazzarri. Per farvela breve, nonostante ci sia di mezzo un altro impegno di Champions League sul campo del Benfica tra meno di una settimana, da giorni sono già disponibili i biglietti di Inter-Real Sociedad. Ad un certo punto, non è stato possibile procedere con l’acquisto di ulteriori ticket, al punto da pensare che fossero finiti sold out vista l’importanza della sfida in questione.

Le cosa non stanno così, considerando che da oggi 24 novembre sono apparse nella mappa ulteriori disponibilità. Parliamo prevalentemente di secondo anello rosso ed arancione, a prezzi particolarmente bassi considerando gli standard della società nerazzurra. Dunque, una nuova occasione da valutare con attenzione. Del resto, il primo posto nel girone contro un avversario a dir poco temibile in questo partciolare momento storico consentirebbe ai ragazzi di Inzaghi di andare incontro ad un’urna più dolce.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere altre informazioni in merito alla vendita dei biglietti di Inter-Real Sociedad.

