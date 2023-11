Dopo settimane di attesa, finalmente Realme ha rivelato in via ufficiale la data di lancio del suo prossimo smartphone top di gamma: il Realme GT5 Pro. Malgrado all’inizio avesse affermato che il device di punta sarebbe stato annunciato entro il mese di novembre in corso, adesso il produttore ha confermato che sarà presentato in Cina il 7 dicembre. Oltre alla data di lancio, Realme non ha divulgato ulteriori dettagli sul GT5 Pro; il poster rilasciato dal brand su Weibo fornisce solo un assaggio del modulo fotocamera rotondo e menziona la data di annuncio senza rivelare altre informazioni.

I rapporti precedenti hanno fatto emergere che il dispositivo Realme con numero di modello RMX3888, apparso nei database di Geekbench, AnTuTu e sulla piattaforma di certificazione cinese TENAA, è proprio il prossimo Realme GT5 Pro. Lo stesso smartphone adesso ha ricevuto l’approvazione dall’autorità 3C in Cina (cosa da cui si è dedotto che il device potrebbe essere spedito con un caricabatterie rapido da 100W). Fino ad oggi, il marchio ha confermato che il Realme GT5 Pro sarà dotato del più recente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 e la configurazione della fotocamera posteriore includerà una fotocamera principale Sony LYT-808 da 50MP edun teleobiettivo periscopico IMX890 da 50MP con zoom ottico 3x e zoom digitale 120x. Inoltre, dovrebbe arrivare con un obiettivo ultra-wide da 8MP e una fotocamera frontale da 32MP.

L’elenco Geekbench del dispositivo ha rivelato che potrebbe essere fornito con un massimo di 24GB di RAM, e probabilmente, la configurazione più alta del device dovrebbe disporre di 1TB di spazio di archiviazione. L’elenco TENAA del Realme GT5 Pro ha rivelato che sarà dotato di un display OLED da 6,78 pollici con bordi curvi che offre una risoluzione di 1,5K ed una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Infine, lo smartphone di punta dovrebbe funzionare con Android 14 OS e interfaccia Realme UI 5.

