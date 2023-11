Una delle più popolari showgirl della televisione italiana, la diva di casa nostra più famosa nel mondo, regina del varietà, della musica pop e icona per l’universo Lgbtq+. Raffaella Carrà è un mito senza tempo, a cui Disney+ dedica la docu-serie Raffa, in 3 episodi da circa un’ora ciascuno, che sarà disponibile in streaming a partire dal 27 dicembre.

La serie, prodotta da Fremantle, scritta da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni e diretta da Daniele Luchetti, ripercorra la carriera della straordinaria artista, in continua lotta per affermarsi in un mondo prevalentemente maschilista e maschile, e la sua vita privata di cui Raffaella Pelloni, vero nome della Carrà, era gelosissima.

Raffa ci fa rivivere gli episodi salienti dell’inventrice del “tuca tuca”, l’infanzia in Romagna, l’abbandono del padre, il gossip, il presunto flirt con Frank Sinatra, il rimpianto di non aver mai vissuto la maternità, le cadute e le rinascite. Ripropone video di repertorio che hanno fatto la storia della televisione, e non solo, con immagini inedite e testimonianze di chi l’ha conosciuta e amata davvero.

