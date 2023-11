Buone notizie quelle raccolte oggi, per tutti coloro che sperano di poter installare l’aggiornamento con Android 14 nel più breve tempo possibile a bordo del proprio Samsung Galaxy S21. Già, perché dopo aver analizzato il termine massimo entro il quale il pacchetto software in questione dovrebbe essere disponibile su larga scala, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un altro articolo, questa mattina bisogna concentrarsi sugli ultimi riscontri che giungono direttamente dagli Stati Uniti. Vediamo in quale direzione stiamo andando, in base alle recenti mosse del produttore coreano.

Ulteriore step per il Samsung Galaxy S21 verso l’aggiornamento Android 14 dagli Stati Uniti

Provando a scendere maggiormente in dettagli, sappiamo che il nuovo aggiornamento beta One UI 6.0 risulta ora disponibile per il Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra negli Stati Uniti. A detta degli utenti coinvolti nel programma in questione, il firmware viene fornito con la versione G99x1UEU9ZWK4 ed ha una dimensione di download pari a 523,64 MB. Secondo SamMobile non possiamo aspettarci rivoluzioni, in quanto l’upgrade include semplicemente l’aggiornamento della sicurezza di novembre 2023.

Parallelamente, coloro che hanno testato la terza beta di Android 14 e One UI 6.0 affermano che si tratti di un aggiornamento minore e che si concentri sulla correzione dei bug. Il registro delle modifiche menziona anche che la stabilità complessiva del software, ovviamente migliorata tramite il recente intervento da parte dei tecnici. Allo stato attuale è impossibile sbilanciarsi oltre, ma è chiaro che quanto raccolto oggi ci avvicini ulteriormente alla piena diffusione del tanto atteso upgrade.

Ricordo a tutti che il termine massimo per ricevere l’aggiornamento definitivo con Android 14 per il Samsung Galaxy S21 è fissato a dicembre. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere novità aggiuntive per il pubblico.

