L’app Geopop è stata appena lanciata dall’omonimo brand di informazione scientifica, in questo mese di novembre 2023. Il progetto di divulgazione che ha, dalla sua parte, oltre un sito strutturato e pieno di contenuti, anche un canale YouTube con più di un milione e seicentomila iscritti e da poco anche un canale WhatsApp pure seguitissimo, si arricchisce anche delle applicazioni per dispositivi mobili e il successo dello strumento dovrebbe essere già assicurato.

Funzionamento

L’app Geopop è disponibile sul Play Store per dispositivi Android e sull’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Il team di Geopop appunto ci tiene a sottolineare moltissimo la natura completamente gratuita del tool. Non esiste, in effetti, un piano free di base (magari con contenuti ridotti) e uno in abbonamento per visualizzare tutti gli articoli e gli approfondimenti.

L’app Geopop, al primo accesso, richiede una registrazione nell’ottica di avere un’esperienza di fruizione personalizzata e ricevere le notifiche di pubblicazione per gli argomenti di proprio interesse. L’operazione può essere eseguita facilmente, attraverso account pre-esistenti Google o anche Facebook. Al termine del passaggio, viene comunque inviata una mail di conferma all’utente che attesta la creazione di un profilo ad hoc.

La Home dell’app Geopop si presenta con una lunga lista di contenuti appartenenti a tutte le categorie di argomenti trattati dalla redazione. In alto a destra della schermata, è visibile la classica icona del menù. Selezionandola, si visualizzano tutte le schede di contenuti interni alle rubriche: tra queste ci sono quelle con focus su energia, geopolitica, i vulcani, i terremoti, la scuola, la tecnologia, lo spazio e molto altro ancora. Non mancano poi le sotto sezioni con soli video, quelle che contengono i podcast e pure lo shop del brand editoriale.

Accanto all’icona del menù, appare anche quella con una campanella. Quest’ultima scheda, una volta aperta, include tutte le notizie personalizzate per l’utente, sulla base delle sue preferenze o anche in relazione alla recente esperienza di fruizione. Le funzioni dell’applicazione si esauriscono qui: spazio ai contenuti per arricchire il proprio bagaglio culturale e dunque comprendere soprattutto gli argomenti scientifici in relazione alla vita di tutti i giorni, come suggerisce proprio lo slogan storico del prodotto editoriale.

Usabilità

Non poteva che essere più che usabile un’app come quella di Geopop focalizzata sui contenuti e con le funzioni interne ridotte all’osso. Il sistema di registrazione attraverso account pre-esistenti è molto comodo e rende l’autenticazione molto veloce. Attraverso la scheda profilo. è poi possibile attivare e disattivare le notifiche sul proprio telefono, attraverso il pulsante dedicato spento o accespo.

Per il suo carattere completamente gratuito. l’app Geopop non poteva che includere anche qualche annuncio pubblicitario. Nonostante tutto però, gli annunci sono davvero poco invasivi e non compromettono la fruibilità dei contenuti divulgativi.

Continua a leggere su optimagazine.com