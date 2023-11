In queste ore su Amazon è presente un prezzo piuttosto vantaggioso per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 5G, modello dello scorso anno che presenta ancora un comparto tecnico di alto livello, non ha nulla da invidiare alla concorrenza. Approfondendo ciò che propone il famoso sito di e-commerce bisogna precisare innanzitutto come si stia parlando del modello Phantom Black da 128GB di memoria interna. Attualmente c’è disponibilità immediata per questo smartphone Android che viene proposto al prezzo di 519 euro.

Situazione interessante anche per il Samsung Galaxy S22, dopo il lancio del Black Friday 2023 di Amazon

Non solo novità inerenti gli aggiornamenti software, dunque, come osservato in settimana. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di qualche giorno questo Samsung Galaxy S22 5G arriverà direttamente nelle vostre case. Ciò che rende più favorevole l’acquisto su Amazon, oltre al prezzo decisamente più conveniente, è anche la possibilità di acquistare tale dispositivo a rate grazie a Cofidis. Ciò significa che la spesa totale potrà essere dilazionata nel tempo, quindi ogni mese sborsare una determinata cifra per poi arrivare nel giro di un po’ di tempo alla somma totale.

Questa è un’opportunità ghiotta da cogliere al volo per coloro che non possono spendere questa cifra in un’unica volta. Sicuramente è consigliabile acquistare questo Samsung Galaxy S22 5G su Amazon. Per quanto riguarda le specifiche tecniche siamo di fronte ad uno smartphone Android che si ritrova con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus Plus.

Dal punto di vista hardware spazio al processore Exynos 2200 che può contare su 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da non sottovalutare poi il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S22 5G, vista la presenza di una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 10 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh. Insomma un top di gamma ancora attuale ad un prezzo più vantaggioso e che potrà far comodo a diversi utenti.

