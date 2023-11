Si compie un nuovo e grande passo verso l’uscita del Samsung Galaxy S24 oggi 24 novembre. Il lancio di ogni nuovo dispositivo hardware, come in molti sanno, si associa anche ad una serie di passaggi propedeutici come le certificazioni di enti regolatori dei vari paesi. In queste ore, dunque, viene compiuto proprio un altro step in tal senso, in un determinato paese ma gli effetti sono di certo generali.

Già a settembre, gli attesi tre Samsung Galaxy S24 (nel modello standard, Plus e Ultra) avevano ottenuto la certificazione 3C. In questo momento invece, lo stesso passaggio è stato avviato sulla piattaforma Bureau Of Indian Standards (BIS). Quanto accaduto nel paese asiatico, ha la sua valenza globale: se in una determinata nazione proprio la certificazione è compiuta, allora vuol dire che il lancio è davvero prossimo e dunque non tarderà molto. Grazie proprio al passaggio esaminato oggi, apprendiamo poi il modello Ultra dei top di gamma avrebbe il codice modelli SM-S928B. Il discorso vale per l’India ma è di certo applicabile a buona parte del resto dei mercati nel mondo.

Come già riferito, la nuova certificazione BIS va nella direzione di un lancio molto prossimo. In particolar modo, continua ad essere più che probabile la data di presentazione dei tre modelli il prossimo 17 gennaio. Per l’occasione, è previsto un evento live che dovrebbe tenersi a San José in California, secondo le ultimissime indiscrezioni.

In riferimento al Samsung Galaxy S24 Ultra, vero top di gamma della prossima serie, sarebbe previsto un display AMOLED con luminosità di 2.500 nit. Sotto la scocca poi, ci sarebbe il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per tutti i mercati. Il dispositivo arriverebbe inoltre con 16 GB di RAM e anche nel taglio da 1 TB di spazio di archiviazione, La fotocamera avrebbe una configurazione quad-camera con sensore primario da 200 MP e un teleobiettivo 5x, La batteria avrebbe infine un amperaggio da 5.000 mAh con velocità di ricarica di 45 W.

Continua a leggere su optimagazine.com