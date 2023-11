Tra le novità del periodo prenatalizio di Netflix, Uno splendido errore ha sicuramente un posto d’onore. La serie tratta dal romanzo di Ali Novak My life with the Walter Boys promette di far emozionare e appassionare tantissimi spettatori.

La serie, prodotta da Sony Pictures Television e iGeneration Studios è stata girata in Canada. La regia dei 10 episodi, che saranno disponibili in streaming a partire dal 7 dicembre 2023, è curata da Jerry Ciccoritti, Winnifred Jong e Nimisha Mukerji.

Uno splendido errore – Trama

La trama ruota attorno a Jackie Howard, una quindicenne originaria di Manhattan che, in seguito alla morte della sua famiglia in un tragico incidente, viene catapultata in una nuova realtà, nelle campagne del Colorado, insieme alla sua tutrice e migliore amica della madre, Katherine Walter, a suo marito George e ai loro dieci figli. Il suo sogno è andare a studiare a Princeton, ma improvvisamente si ritrova a fare i conti con i propri sentimenti. Jackie è attratta da due dei ragazzi che vivono con lei, Alex, studioso e molto affidabile, e Cole, imprevedibile e misterioso.

Uno splendido errore – Cast

Ecco gli interpreti e i personaggi principali che compongono il cast di Uno splendido errore:

Nikki Rodriguez: Jackie Howard

Ashby Gentry: Alex Walter

Noah LaLonde: Cole Walter

Sarah Rafferty: Katherine Walter

Marc Blucas: George Walter

Corey Fogelmanis: Nathan Walter

Jaylan Evans: Skylar Summerhill

Connor Stanhope: Danny Walter

Zoë Soul: Haley Young

Johnny Link: Will Walter

Dean Petriw: Jordan Walter

Lennix James: Benny Walter

Alix West Lefler: Parker Walter

Alisha Newton: Erin

Ashley Holliday: Tara

