Potrebbe essere imminente la scadenza finale per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S21 e che, al contempo, per qualche strana ragione ancora non hanno avuto modo di scaricare l’aggiornamento con Android 14. Già, perché nei giorni scorsi abbiamo condiviso sul nostro magazine un altro approfondimento in cui abbiamo annunciato chiaramente che il rollout fosse partito in Italia. Tuttavia, come avviene sempre coi top di gamma del produttore coreano (al di là del fatto che sia stato commercializzato quasi tre anni), le tante versioni di un device possono creare un gap temporale tra i vari dispositivi.

Scadenza definitiva per Samsung Galaxy S21 con il rilascio del nuovo aggiornamento Android 14

Probabilmente, proprio per questa ragione Samsung ha pubblicato una nuova roadmap relativa alla diffusione dell’aggiornamento con Android 14 e One UI 6.0 su scala globale per i vari modelli compatibili. Vedere per credere quanto riportato da SamMobile, secondo cui dopo aver visto la lista in questione per la prima volta in Corea, adesso Samsung ha deciso di pubblicare la tabella di marcia in Germania. L’accuratezza di queste tabelle è sempre relativa, se pensiamo che i Samsung Galaxy S22 e gli stessi Samsung Galaxy S21 vengono associati a dicembre, nonostante tanti possessori dei suddetti modelli abbiano già fatto questo step in Italia di recente.

Tuttavia, informazioni simili ci forniscono quantomeno una deadline che potrebbe farci comodo. Ad esempio, accostare il Samsung Galaxy S21 a dicembre, vuol dire che tutti i prodotti disponibili sul mercato, a prescindere dalla nazionalità del proprio dispositivo, siano destinati a fare questo step nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori colpi di scena per chi si ritrova ancora oggi con questa serie qui in Italia.

Nel frattempo, fateci sapere come sta andando il vostro Samsung Galaxy S21 qualora abbiate già installato l’aggiornamento con Android 14.