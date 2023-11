Come suona il nuovo singolo di Morgan? Marco Castoldi ha sganciato la prima bomba dall’opera E Quindi, Insomma, Ossia, il disco scritto in collaborazione con il paroliere Pasquale Panella. Il risultato è un brano di più di 6 minuti di durata in cui troviamo tutto, ma proprio tutto, il mondo del cantautore brianzolo.

Il nuovo singolo di Morgan

Sì, Certo L’Amore, questo il titolo del nuovo singolo di Morgan, è uscito in due versioni. La prima è quella integrale dalla durata di 6:30 minuti; la seconda, chiamata Radiophobic, dura 3:46. Ma come suona?

Come detto in apertura, in questo brano c’è tutto il mondo di Morgan. Le dissonanze dei Bluvertigo che ricordano Sono=Sono ci sono, come del resto c’è l’ossessione di Castoldi per l’amore in tutte le sue sfumature, specialmente quelle poco raccontate che tormentano l’uomo.

C’è l’elettronica che Morgan adora e di cui non ha mai nascosto l’uso, c’è l’universo orchestrale che il cantautore brianzolo sfodera continuamente e come vezzo e come cifra stilistica. C’è Franco Battiato, almeno nello stile dell’inciso in cui possiamo sentire la voce di Morgan alterata dall’harmonizer, qualcosa che ricorda il cantautore siciliano nei tempi di Gommalacca (1998), album al quale proprio Castoldi partecipò insieme a Marco Pancaldi dei Bluvertigo, Ginevra Di Marco dei CSI e Madaski e Ru Catania degli Africa Unite.

Il disco con Pasquale Panella

Che fine ha fatto E Quindi Insomma Ossia? Quando Morgan ha annunciato il disco aveva parlato di settembre 2023, ma dell’album nemmeno l’ombra.

Il 12 ottobre Morgan è tornato alla carica e sui social ha reso nota la nata: 19 novembre 2023. Anche a questo giro, però, dell’album non esiste traccia. Sì, Certo L’Amore rompe il silenzio su un disco che lo stesso artista ha descritto come “l’album definitivo” fatto di “musica da temere”.

Per il momento non è dato sapere quando il disco sarà pubblicato.

Testo

Sì certo l’amore ha spesso poco tempo

per amare, e molto per non amare più

quel “non più dell’amore” è la parte maggiore

il maggior tempo perduto d’amore E guarda quante volte si fa nominare

per significare quanto non è anche perché

se fosse noi non staremmo qui a parlarne

tu ed io, ma invece noi lo staremmo a fare

con tutti i sentimenti e tutti i sensi Sì certo l’amore ha tanto tempo da perdere

e in mezzo al tempo ha noi coinvolti

come il tovagliolo ed il suo anello nella tovaglia

dopo il suo pasto la tovaglia scossa seppur a fiori romantici

però magari al sole, fuori, e agitata da una finestra sopra il fiume Come a noi piacerebbe ma

non come portatovagliolo e salvietta

tu e io persi con utensili e briciole

nella corrente ma

come noi non persi al sole

ma distesi, ritrovati al sole

emersi

