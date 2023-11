Nella giornata odierna, Redmi ha svelato la data di lancio della serie Redmi K70 e, secondo il teaser condiviso dall’azienda, gli smartphone Redmi K70, K70E e K70 Pro saranno lanciati in Cina mercoledì 29 novembre. Oltre alla data di lancio, il produttore cinese ha anche confermato che il modello di fascia alta della serie K70, ossia il Redmi K70 Pro, sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, tra i SoC più avanzati del momento. Quanto agli altri due modelli, il Redmi K70E è stato confermato per essere dotato di chipset MediaTek Dimensity 8300, mentre il Redmi K70 Vanilla potrebbe essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2.

Come confermato da Redmi negli ultimi giorni, il nuovo Redmi K70E sfoggerà un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K, il cui pannello supporterà l’oscuramento ad alta frequenza PWM a 1920Hz, con una frequenza di aggiornamento a 120Hz ed una luminosità di picco di 1800nit. Inoltre, il dispositivo avrà una batteria da 5500mAh dotata di supporto per la ricarica rapida fino a 90W. La società ha anche confermato che la salute della batteria dello smartphone resterà al 90% anche dopo 1000 cicli di ricarica pesanti e lunghi grazie alla sua tecnologia proprietaria della batteria. Il device misurerà 8,05mm in termini di spessore e dovrebbe pesare circa 198gr. Quanto al comparto fotografico, il telefono dovrebbe essere dotato di una configurazione a tripla fotocamera che potrebbe includere un sensore principale da 64MP con supporto OIS, un ultra-wide da 8MP e un macro da 2MP. Il dispositivo dovrebbe contenere fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna.

In merito alle specifiche del Redmi K70 e del K70 Pro, entrambi potrebbero essere dotati di un display OLED a 120Hz e di una fotocamera primaria da 50MP con OIS. Il modello Redmi K70 vanilla dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5000mAh, mentre il K70 Pro da una batteria da 5120mAh. Entrambi gli smartphone potrebbero offrire un supporto per la ricarica rapida fino a 120W. Maggiori dettagli saranno annunciati in via ufficiale durante la conferenza stampa del prossimo 29 novembre.

