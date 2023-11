Nome: Carmen

Cognome: Fiorito

Città: Napoli

Piattaforme: Instagram, YouTube, TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Newmartina

Newmartina è una celebre influencer e tiktoker napoletana. Il suo vero nome è Carmen Fiorito, ma preferisce essere chiamata Martina, come il negozio di telefonia dove lavora e dove realizza i suoi video virali. Il suo successo è nato proprio dalla sua attività: Carmen ha cominciato mostrandosi mentre cambiava velocemente le pellicole dei cellulari senza proferire parola, e in poco tempo i suoi contenuti sono diventati virali.

Newmartina ha iniziato a pubblicare su TikTok nel 2020, mostrando la sua abilità nel cambiare le cover e le pellicole dei cellulari dei clienti, spesso anche di personaggi famosi. Oggi i suoi video sono caratterizzati dalla sua simpatia, dalla sua parlata napoletana e dalla sua passione per la moda e gli accessori.

Il successo

Newmartina ha saputo conquistare il suo vasto pubblico grazie alla sua personalità travolgente e ai suoi prodotti di qualità, tanto da aprire uno store online e lanciare una sua linea di borse per gli smartphone. La più richiesta dai follower è la Marty Bag, il suo primo prodotto personalizzato. Inoltre, ha creato un canale YouTube dove condivide i suoi consigli e le sue novità sul mondo della telefonia, anche per la manutenzione corretta dei dispositivi.

Newmartina non si limita a essere una star dei social, ma è anche una persona generosa e altruista. Ha infatti dichiarato di devolvere i suoi guadagni social in beneficenza, sostenendo varie cause umanitarie e ambientali. Newmartina è un esempio di come si possa trasformare una semplice passione in una carriera di successo, senza perdere la propria umiltà e il proprio sorriso.

Su Instagram è seguita da circa 300 mila follower, mentre su TikTok vanta un pubblico di più di 6 milioni di follower.

Continua a leggere su optimagazine.com