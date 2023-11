C’è una selezione interessante di migliori smartwatch nel Black Friday Amazon di questo 2023, davvero economici. Chi vuole indossare al polso il suo prossimo wearable e, contemporaneamente, non ha a disposizione un budget importante ha comunque una scelta non proprio esigua. Le proposte che seguono sono tutte in super sconto e sono associate a brand più che mai di punta per il settore, ossia Amazfit e Huawei.

La proposta più popolare è quella del pur valido Amazfit GTS 2 Mini. A soli 64 euro è possibile portare a casa un orologio smart di tutto rispetto con Alexa Integrato, un display di tipo AMOLED da 1,55 pollici e il monitoraggio di ben 68 modalità sportive integrate. Il device è naturalmente Impermeabile, ha la funzione SpO2 e la durata della batteria è di circa 14 giorni. In caso di acquisto, la spedizione sarà immediata con arrivo del pacco non oltre il prossimo lunedì 27 novembre.

In questo approfondimento sui migliori smartwatch presenti nel Black Friday a costo davvero ribassato, ci sono due soluzioni Huawei. La prima è quella che ha come protagonista il Huawei Watch Fit SE con display AMOLED HD da 1,64 pollici. Il dispositivo è dotato di funzione per il monitoraggio scientifico del sonno, ha il GPS integrato e ha una durata della batteria di 9 giorni. Il costo del prodotto, in occasione delle promozioni attuali, scende a 79.90 euro rispetto al costo di listino di 99,90 euro. Anche in questo secondo caso, la spedizione è subito pronta ed è garantita una consegna rapidissima.

Seconda soluzione Huawei e terza di questa lista è quella con protagonista il Huawei Watch Fit 2 che costa in promozione 99 euro e rientra dunque dotto la soglia dei 100 euro. Lo smartwatch ha un display FullView da 1,74 pollici e rende possibile le chiamate al polso grazie al modulo Bluetooth. Il device garantisce il monitoraggio della salute 24 ore su 24, quello del valore SpO2 e integra il GPS.

