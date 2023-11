I lavori per la chat IA su WhatsApp sono in pieno svolgimento. L’integrazione di uno speciale tipo di conversazione che integra l’Intelligenza Artificiale all’interno del servizio del servizio di messaggistica sarà di certo una delle novità di rilievo del prossimo anno. Ma di che cosa si tratta e cosa bolle in pentola più esattamente?

In pratica, la chat IA su WhatsApp sarà una conversazione speciale che ogni utente potrà avere con lo speciale interlocutore virtuale rappresentato proprio dall’Intelligenza Artificiale. In questo avveniristico dialogo, ognuno potrà ottenere risposte ai suoi dubbi, suggerimenti e consigli di vita quotidiana, promemoria di diverso tipo e molto altro ancora. Il fatto che i lavori procedano velocemente in questa direzione è conclamato, grazie ad un paio di indizi: qualche giorno fa, era sta la beta per Android siglata come la 2.23.24.26 a mostrare l’integrazione della funzione e ora è la controparte beta iOS 23.24.10.71 per gli iPhone a mostrare la stessa tipologia di passo in avanti.

L’immagine di apertura aericolo (fornita dall’informatore WABetaInfo) mostra in anteprima un nuovo pulsante posto in altro a destra della scheda principale della chat. Questo è caratterizzato da un anello in sfumature di blu, viola e rosso. Proprio questa icona sarebbe il punto d’ingresso della chat IA su WhatsApp. Lo stesso simbolo, anche se in posizione diversa, aveva fatto la sua comparsa anche per la versione in sperimentazione del servizio di messaggistica per gli Android, nei giorni scorsi.

Per quanto i test siano in una fase avanzata, la nuovissima e utile funzione della chat IA non vedrà di certo la luce prima di inizio 2024. L’implementazione è di certo complessa per garantire i migliori risultati possibili all’interno di una conversazione governata dall’intelligenza artificiale. Gli sviluppatori vorranno prima essere certi di garantire la migliore esperienza possibile, senza bug o errori.

